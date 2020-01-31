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В Японии выделили геном нового коронавируса

Новости » Происшествия     31.01.2020 - 09:19
В Японии выделили геном нового коронавируса
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Специалисты японского Национального института инфекционных заболеваний выделили геном нового коронавируса

В Японии выделили геном нового коронавируса, это поможет в создании вакцины. Об этом сообщило агентство "Киодо".

Как сообщается, специалисты японского Национального института инфекционных заболеваний выделили геном нового коронавируса.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. Соответствующее заявление глава ВОЗ сделал по итогам экстренного заседания комитета по чрезвычайным ситуациям, связанным с распространением коронавирусом за пределами Китая.

Ранее врачи назвали главные симптомы коронавируса из Китая - кашель, лихорадка и головная боль.

Как писало РБК-Украина, ранее в США создали онлайн-карту распространения китайского коронавируса. Случаи заболевания уже подтверждены как минимум в 18 странах - Таиланд, Южная Корея, США, Вьетнам, Малайзия, Япония, Австралия, Камбоджа, Германия, Непал, РФ, Франция.

Отметим, Украина в ближайшие дни получит наборы для выявления коронавируса. Для этого будут использовать референс-лабораторию, которую определит Всемирная организация здравоохранения.

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