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В Японії виділили геном нового коронавіруса

Новини » Надзвичайні події     31.01.2020 - 09:19
В Японії виділили геном нового коронавіруса
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

Фахівці японського Національного інституту інфекційних захворювань виділили геном нового коронавіруса

В Японії виділили геном нового коронавіруса, це допоможе в створенні вакцини. Про це повідомило агентство "Кіодо".

Як повідомляється, фахівці японського Національного інституту інфекційних захворювань виділили геном нового коронавіруса.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавіруса нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Відповідну заяву глава ВООЗ зробив за підсумками екстреного засідання комітету з надзвичайних ситуацій, пов'язаних з поширенням коронавірусом за межами Китаю.

Раніше лікарі назвали головні симптоми коронавіруса з Китаю - кашель, лихоманка і головний біль.

Як писало РБК-Украина, раніше у США створили онлайн-карту поширення китайської коронавіруса. Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум, у 18 країнах - Таїланд, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Японія, Австралія, Швейцарія, Німеччина, Непал, РФ, Франція.

Зазначимо, що Україна в найближчі дні отримає набори для виявлення коронавіруса. Для цього будуть використовувати референс-лабораторію, яку визначить Всесвітня організація охорони здоров'я.

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