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В Японии введут локальный режим ЧС из-за пандемии коронавируса

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 12:06
В Японии введут локальный режим ЧС из-за пандемии коронавируса
Фото: Синдзо Абэ (bundesregierung.de)

Режим чрезвычайной ситуации введут в семи префектурах

Из-за пандемии коронавируса премьер-министр Японии Синдзо Абэ готовится объявить локальный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает местный сайт asahi.com.

Сообщается, что чрезвычайную ситуацию объявят в семи префектурах Японии сроком на один месяц. Ожидается, что премьер Абэ выступит с соответствующим заявлением во вторник, а сам режим ЧС вступит в силу среду, 8 апреля.

Чрезвычайная ситуация будет введена в Токио, соседних с ним префектурах Канагва, Тиба, Сайтама, а также префектурах Осака, Хего и Фукуока.

Напомним, на прошлой неделе Япония ужесточила правила въезда. В частности, все прибывшие в страну должны будут пройти 14-дневный добровольный карантин.

Также сообщалось, что власти Японии предлагают пакет мер для стимулирования экономики на сумму 16-17% от валового внутреннего продукта. Отметим, по данным Всемирного банка на 2019 год, ВВП Японии составляет 4,9 трлн долларов. Таким образом, пакет помощи будет чуть менее триллиона долларов.

На фоне пандемии коронавируса Япония перенесла проведение Олимпийских Игр-2020 на следующий год.

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