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В Японии планируют выделить 17% ВВП для стимулирования экономики из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 13:24
В Японии планируют выделить 17% ВВП для стимулирования экономики из-за коронавируса
Фото: японский флаг (flickr.com/Dan10956)

Ранее в стране объявили о новой волне эпидемии коронавируса

Правящая партия Японии предложит пакет мер для стимулирования экономики на сумму 16-17% от валового внутреннего продукта из-за влияния пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Глава правящей Либерально-демократической партии Фумио Кишида сообщил журналистам, что во вторник партия предложит правительству официальный пакет для стимулирования экономики Японии.

Отметим, по данным Всемирного банка на 2019 год, ВВП Японии составляет 4,9 триллиона долларов.

Напомним, ранее в Японии объявили новую волну эпидемии коронавируса. Вместе с тем, в Японии было зарегистрировано 1314 случаев заболевания коронавирусом. Премьер-министр может объявить чрезвычайное положение, если болезнь будет представлять серьезную опасность для жизни людей и, если ее быстрое распространение грозит серьезными экономическими убытками.

Также РБК-Украина писало, что Япония из-за коронавируса предложила отложить Олимпиаду в Токио на год, не позднее лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Хубэй, которая была эпицентром коронавирусу COVID-19, служба гражданской авиации Китая начала восстанавливать авиасообщение.

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