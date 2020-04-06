ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Японії введуть локальний режим НС через пандемію коронавірусу

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 12:06
В Японії введуть локальний режим НС через пандемію коронавірусу
Фото: Сіндзо Абе (bundesregierung.de)

Режим надзвичайної ситуації введено в семи префектурах

Через пандемію коронавірусу прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе готується оголосити локальний режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляє місцевий сайт asahi.com.

Повідомляється, що надзвичайну ситуацію оголосять у семи префектурах Японії терміном на один місяць. Очікується, що прем'єр Абе виступить з відповідною заявою у вівторок, а сам режим НС набуде чинності середу, 8 квітня.

Надзвичайна ситуація буде введена в Токіо, сусідніх з ним префектурах Канагва, Тіба, Сайтама, а також префектурах Осака, Хего і Фукуока.

Нагадаємо, минулого тижня Японія посилила правила в'їзду. Зокрема, всі прибулі до країни повинні пройти 14-денний добровільний карантин.

Також повідомлялося, що влада Японії пропонує пакет заходів для стимулювання економіки на суму 16-17% від валового внутрішнього продукту. Зазначимо, за даними Світового банку на 2019 рік, ВВП Японії становить 4,9 трлн доларів. Таким чином, пакет допомоги буде трохи менше трильйона доларів.

На тлі пандемії коронавірусу Японія перенесла проведення Олімпійських Ігор-2020 на наступний рік.

Головний лікар Шотландії пішла у відставку після порушення карантину
Новини України Японіянадзвичайні ситуаціїКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся