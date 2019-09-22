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В Японії внаслідок тайфуну постраждали близько 20 осіб, є загиблий

Новини » Надзвичайні події    22.09.2019 - 06:18
В Японії внаслідок тайфуну постраждали близько 20 осіб, є загиблий
Ілюстративне фото (twitter.com/tsn)

Без електрики через тайфун "Тапа" залишилися 40 тисяч будинків

У результаті тайфуну "Тапа" в японській префектурі Окінава постраждали 19 осіб. Про це передє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Відомо, що двоє людей були зметені під час серфінгу в префектурі Міядзакі на південно-західному головному острові Кюсю, 60-річний чоловік був убитий, а ще один пропав безвісти.

Формування тайфуну "Тапа" почалося в Тихому океані. На даний момент його швидкість вітру становить 72 км /год з поривами до 108 км/ч.

Через стихію в аеропортах скасовані понад 300 рейсів. Без електрики залишилися 40 тисяч будинків.

Синоптики прогнозують, що до вечора 22 вересня шторм досягне острова Кюсю.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що через тайфуну "Факсай" в Японії тимчасово призупинили роботу своїх заводів компанії Nissan і Sony. Зокрема, з-за наслідків стихійного лиха заводи Nissan в Оппаме і Йокогамі були затоплені і знеструмлені.

Також на початку вересня в Японії у зв'язку з наближенням тайфуну "Факсай" також скасували сотні авіарейсів. Також повідомлялося, що тайфун, підійде дуже близько до регіону Канто, включаючи Токіо, в префектурі Сідзуока.

В Японії через тайфун скасували понад 200 авіарейсів Nissan і Sony зупинили свої заводи через тайфун в Японії
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