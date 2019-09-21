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В Японии из-за тайфуна отменили более 200 авиарейсов

Новости » Происшествия    21.09.2019 - 08:44
В Японии из-за тайфуна отменили более 200 авиарейсов
Фото: последствия тайфуна в Японии (kyodonews)

Вблизи Японии сформировался тайфун "Тапа"

Японские авиакомпании отменили внутренние и международные рейсы в связи с приближением к южным регионам страны мощного тайфуна "Тапа". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Как сообщается, японская авиакомпания Japan Airlines отменила 96 внутренних и 2 международных рейса. Также перелеты отменили авиакомпании Nippon Airways (22 рейса), Air Do (17 рейсов), Skymark Airlines (18 рейсов), Star Flyer (14 рейсов), Peach Aviation (10 рейсов), Solaseed Air (15 рейсов), Spring Airlines Japan (4 рейса), Japan Transocean Air (5 рейсов) и Fuji Dream Airlines (5 рейсов).

Отмечается, что тайфун "Тапа" сформировался в Тихом океане. На данный момент скорость воздушных масс составляет 72 км/ч с порывами до 108 км/ч.

Напомним, в начале сентября в Японии в связи с приближением тайфуна "Факсай" также отменили сотни авиарейсов. Также сообщалось, что тайфун, подойдет очень близко к региону Канто, включая Токио, в префектуре Сидзуока.

Также РБК-Украина писало, что из-за тайфуна "Факсай" в Японии временно приостановили работу своих заводов компании Nissan и Sony. В частности, из-за последствий стихийного бедствия заводы Nissan в Оппаме и Иокогаме были затоплены и обесточены.

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