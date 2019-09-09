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Nissan и Sony остановили свои заводы из-за тайфуна в Японии

Новости » Происшествия    09.09.2019 - 15:40
Nissan и Sony остановили свои заводы из-за тайфуна в Японии
Фото: последствия тайфуна в Японии (kyodonews)

Тайфун в Японии сказался на работе крупнейших компаний

Из-за тайфуна "Факсай" в Японии компании Nissan и Sony временно приостановили работу своих заводов. Об этом пишет издание Bloomberg.

Сообщается, что из-за тайфуна в Японии наблюдаются длительные перебои с электроснабжением. В частности, из-за последствий стихийного бедствия заводы Nissan в Оппаме и Йокогаме затоплены и обесточены.

В Sony сообщили, что приостановили работу завода по производству PlayStation 4 в результате обесточивания. Кроме того, энергокомпания Cosmo Energy Holdings Co. прекратила работу двух установок для переработки нефти, а мобильный оператор NTT Docomo Inc. сообщил о сбоях связи в регионе Канто.

Напомним, в Японии в связи с приближением тайфуна "Факсай" отменили более сотни авиарейсов. Также сообщалось, что тайфун, как ожидается, подойдет очень близко к региону Канто, включая Токио, и к префектуре Сидзуока к полудню понедельника.

До этого, в Таиланде в результате шторма погибли 14 человек, еще 2 человека считаются пропавшими без вести. Кроме того, в пяти провинциях - Хон Каен, Ясотхорн, Рой Эт, Пхетчабун и Пхитсанулок - была проведена эвакуация местного населения.

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