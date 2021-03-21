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В Японии возросло количество пострадавших от землетрясения

Автор: Дмитрий Левицкий

Количество пострадавших в результате землетрясения, которое вчера потрясло Японию, увеличилось до девяти. Сегодня стало известно о еще двух пострадавших.

Об этом сообщил японский телеканал NHK.

По состоянию на 6:00 утра по киевскому времени количество пострадавших от землетрясения в префектуре Мияги составляло 7 человек. Еще двое пострадавших были зарегистрированы в префектурах Иватэ и Фукусима, где расположена атомная станция.

Вчера вечером было известно только о семерых пострадавших в префектуре Мияги, где располагался эпицентр этого землетрясения.

Напомним, вчера на Японию обрушилось землетрясение мощностью 7 баллов. Был риск, что землетрясение вызовет цунами, поэтому жителям прибрежных территорий советовали временно переместиться на повышение.

Добавим, после прошлого землетрясения в Японии в корпусах двух реакторов атомной станции "Фукусима" упал уровень воды. Было подозрение, что это связано с последствиями землетрясения.

В Исландии за последние три недели фиксируется повышенная сейсмическая активность. За этот период на территории Исландии зафиксировали более 50 тысяч землетрясений.

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Новости Украины Японияпострадавшиеземлетрясение
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