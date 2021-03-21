У Японії зросла кількість постраждалих від землетрусу

Кількість постраждалих в результаті землетрусу , який вчора сколихнув Японію, збільшилася до дев'яти. Сьогодні стало відомо про ще двох постраждалих.

Станом на 6:00 ранку за київським часом кількість постраждалих від землетрусу в префектурі Міягі становила 7 людей. Ще двоє постраждалих було зареєстровано у префектурах Івате та Фукусіма, де розташована атомна станція.

Вчора ввечері було відомо тільки про сімох постраждалих в префектурі Міягі, де залягав епіцентр цього землетрусу.