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В Японии в результате землетрясения пострадали семь человек

Новина українською → Токио, Суббота 20 марта 2021 21:39
В Японии в результате землетрясения пострадали семь человек Фото: землетрясение (flickr.com/eyrephotographyaustralia)
Автор: РБК-Украина

В результате землетрясения в Японии пострадали семь человек. Травмы носят легкий характер, угрозы для жизни нет.

Об этом сообщает KATC.

Большая часть пострадавших - пожилые люди, ранения они получили при падении или ударившись об упавшую мебель.

Кроме того, в некоторых районах пропала электроэнергия и была приостановлена работа скоростных поездов.

Напомним, сегодня в Японии произошло замлетрясение магнитудой 7,2 по шкале Рихтера. В префектуре Мияги сила землетрясения составила 7 баллов. Была объявлена угроза цунами.

Кроме того, власти эвакуировали почти 7 тысяч человек из-за мощного землетрясения. Отмечается, что подземные толчки не повлияли на ситуацию на аварийной станции "Фукусима-1".

Ранее сообщалось, что в феврале этого года в Японии зафиксировали мощное землетрясение неподалеку префектуры Фукусима. Это землетрясение могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года, эпицентр которого был приблизительно в том же месте.

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