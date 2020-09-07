В Японии из-за тайфуна пострадали более ста человек

Фото: тайфун "Хайшен" (Yonhap)

В Японии из-за мощного тайфуна "Хайшен" погиб один человек и еще 108 получили травмы. Власти страны эвакуировали более 1,9 млн человек, еще около 5 млн в 10 префектурах предупреждены о возможной эвакуации.

Об этом сообщает Mainichi.

Как сообщается, сейчас Тайфун движется на север со скоростью около 50 км/ч к восточному побережью Корейского полуострова. В его центре атмосферное давление составляет 960 гектопаскалей, а скорость ветра - до 180 км/час.

Японское метеорологическое агентство в этот раз не стало объявлять высший уровень опасности. В шесть часов утра сила тайфуна "Хайшен" была понижена с "чрезвычайно мощный" до "мощный".

Тайфун привел к закрытию фабрик, школ и предприятий по всей западной территории Японии. Также были отменены сотни рейсов и поездов. В частности, авиаперевозчики отменили 579 внутренних авиарейсов. В стране более 500 тысяч домов остаются без электричества.

Напомним, ранее сообщалось, что на Японию обрушился мощный тайфун "Хайшен", который вызвал сильные ветры и дожди на юге страны.

Кроме того, тайфун "Хайшен" приблизился к южному побережью Южной Кореи.