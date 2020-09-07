ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Японии из-за тайфуна пострадали более ста человек

Понедельник 07 сентября 2020 16:21
В Японии из-за тайфуна пострадали более ста человек
Фото: тайфун "Хайшен" (Yonhap)
Автор: Андрей Козловский

В Японии из-за мощного тайфуна "Хайшен" погиб один человек и еще 108 получили травмы. Власти страны эвакуировали более 1,9 млн человек, еще около 5 млн в 10 префектурах предупреждены о возможной эвакуации.

Об этом сообщает Mainichi.

Как сообщается, сейчас Тайфун движется на север со скоростью около 50 км/ч к восточному побережью Корейского полуострова. В его центре атмосферное давление составляет 960 гектопаскалей, а скорость ветра - до 180 км/час.

Японское метеорологическое агентство в этот раз не стало объявлять высший уровень опасности. В шесть часов утра сила тайфуна "Хайшен" была понижена с "чрезвычайно мощный" до "мощный".

Тайфун привел к закрытию фабрик, школ и предприятий по всей западной территории Японии. Также были отменены сотни рейсов и поездов. В частности, авиаперевозчики отменили 579 внутренних авиарейсов. В стране более 500 тысяч домов остаются без электричества.

Напомним, ранее сообщалось, что на Японию обрушился мощный тайфун "Хайшен", который вызвал сильные ветры и дожди на юге страны.

Кроме того, тайфун "Хайшен" приблизился к южному побережью Южной Кореи.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Япония
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь