В Японії через тайфун постраждали понад сто людей

Фото: тайфун "Хайшен" (Yonhap)

В Японії через потужний тайфун "Хайшен" загинула одна людина та ще 108 отримали травми. Влада країни евакуювала понад 1,9 млн осіб, ще близько 5 млн в 10 префектурах попереджені про можливу евакуацію.

Про це повідомляє Mainichi.

Як повідомляється, наразі Тайфун рухається на північ зі швидкістю близько 50 км/год до східного узбережжя Корейського півострова. У його центрі атмосферний тиск становить 960 гектопаскалів, а швидкість вітру - до 180 км/год.

Японське метеорологічне агентство цього разу не стало оголошувати вищий рівень небезпеки. О шостій годині ранку сила тайфуну "Хайшен" була знижена з "надзвичайно потужний" до "потужний".

Тайфун привів до закриття фабрик, шкіл і підприємств по всій західній території Японії. Також були скасовані сотні рейсів і поїздів. Зокрема, авіаперевізники скасували 579 внутрішніх авіарейсів. У країні понад 500 тисяч будинків залишаються без електрики.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Японію завалився потужний тайфун "Хайшен", який викликав сильні вітри та дощі на півдні країни.

Крім того, тайфун "Хайшен" наблизився до південного побережжя Південної Кореї.