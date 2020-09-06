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На Японию обрушился мощный тайфун

Япония, Воскресенье 06 сентября 2020 08:33
На Японию обрушился мощный тайфун
Фото: ураган (pixabay)
Автор: Максим Зайченко

На Японию обрушился мощный тайфун "Хайшен", который вызвал сильные ветры и дожди на юге страны. Некоторые жители Японии остались без крыши над головой и электричества.

Об этом сообщает Associated Press.

Должностные лица метеорологической службы предупредили, что дождь в воскресенье будет таким же сильным, как ведро с водой, вылитое на голову. Предупреждения раздаются за несколько дней, чтобы люди были готовы укрыться и запастись едой и водой.

По словам властей, несколько рек на главном юго-западном острове Кюсю находятся под угрозой выхода из берегов. Общественная телекомпания NHK TV сообщила, что предупреждения об эвакуации получили 50 000 человек на Окинаве и Кюсю.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что тайфун несет в себе устойчивый ветер со скоростью до 162 километров в час. По данным агентства, "Хайшен" является не только мощным - эквивалент урагана 2-й категории - но и огромным по своей досягаемости.

Напомним, ранее в Южной Корее из-за сильных ливней погиб 31 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что в китайском автономном районе Гуанси-Чжуанский наводнение затронуло более 1,45 млн человек, шесть из которых погибли.

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