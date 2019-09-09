В Японии из-за тайфуна обесточены около 900 тыс. домов

Иллюстративное фото (gettyimages)

Ожидается, что тайфун настигнет Японию сегодня

В Японии более 885 тысяч домов остались без электричества из-за тайфуна "Факсай". Об этом в Twitter информирует энергетическая компания TEPCO в Twitter.

Компания предупредила, что из-за отключения электричества могут возникнуть проблемы с дозвоном в колл-центр.

Метеорологическое агентство Японии прогнозирует, что тайфун настигнет Японию с 8 на 9 сентября в префектуре Сидзуока. Синоптики среди прочего обещали сильный дождь и ветер, в том числе в районе Токио.

Японские власти сообщают, что от стихии пострадали уже 22 человека. Власти предупредили более 390 тыс. человек о необходимости эвакуироваться.

Десять потерпевших получили травмы в округе города Татеяма, префектуры Тиба. Такое же число пострадавших в одноименной административном центре Тибы. Еще двое человек получили травмы в префектуре Канагава.

Железнодорожная компания East Japan Railway приостановила на 9 сентября движение поездов в регионе Канто.

Напомним, в Японии в связи с приближением тайфуна "Факсай" авиакомпании отменили 103 рейса.