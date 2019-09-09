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В Японії через тайфун знеструмлено близько 900 тис. будинків

Новини » Надзвичайні події    09.09.2019 - 08:14
В Японії через тайфун знеструмлено близько 900 тис. будинків
Ілюстративне фото (gettyimages)

Очікується, що тайфун наздожене Японію сьогодні

В Японії більше 885 тисяч будинків залишилися без електрики через тайфуна "Факсай". Про це в Twitter інформує енергетична компанія TEPCO в Twitter.

Компанія попередила, що через відключення електрики можуть виникнути проблеми з дозвоном в колл-центр.

Метеорологічне агентство Японії прогнозує, що тайфун наздожене Японію з 8 на 9 вересня в префектурі Сідзуока. Синоптики серед іншого обіцяли сильний дощ і вітер, в тому числі в районі Токіо.

Японська влада повідомляє, що від стихії постраждали вже 22 людини. Влада попередила понад 390 тис. людей про необхідність евакуюватися.

Десять потерпілих отримали травми в окрузі міста Татеяма, префектури Тіба. Таке ж число постраждалих в адміністративному центрі однойменної Тіби. Ще двоє людей отримали травми в префектурі Канагава.

Залізнична компанія East Japan Railway призупинила на 9 вересня рух поїздів в регіоні Канто.

Нагадаємо, в Японії у зв'язку з наближенням тайфуну "Факсай" авіакомпанії скасували 103 рейси.

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