В Японии бушует тайфун: полсотни пострадавших, есть погибший

Иллюстративное фото (gettyimages)

Погиб 82-летний мужчина

В Японии в результате тайфуна "Кроса" погиб один человек, еще полсотни человек получили ранения. Об этом сообщает издание Kyodo.

Указано, что тайфун достиг западной части Японии в четверг.

"Мощный тайфун достиг западной части Японии в четверг, в результате чего погиб один человек и по меньшей мере 50 человек пострадали", - информирует издание.

Сообщается, что жертвой стихии оказался 82-летний мужчина из Ономити, префектура Хиросима. Он упал в море утром в четверг, когда пришвартовывался к причалу.

Кроме того, ранения получили еще 50 человек из 13 префектур страны.

Добавим также, более семи тысяч человек эвакуировали из домов после предупреждения Метеорологического агентства Японии о рекордном количестве осадков, а также оползнях и наводнениях.

Как писало РБК-Украина ранее, власти Японии призвали жителей островов Сикоку и Кюсю к эвакуации из-за надвигающегося тропического шторма "Кроса". Ранее отмечалось, что в результате тайфуна как минимум 14 человек получили незначительные травмы.

Авиа- и железнодорожние компании Японии уже отменили сотни рейсов. Ожидается, что количество отмененных авиарейсов будет расти. Туристов призывают проверять информацию о перелетах.

Напомним, надвигающийся шторм принесет на тихоокеанское побережье западной и восточной Японии сильные ливни.

Добавим также, в ночь с 9 на 10 августа на восток Китая обрушился мощный тайфун. В результате урагана погибло 13 человек, 16 считаются пропавшими без вести, также более 200 домов были разрушены, а более 3,2 тыс. - повреждены.