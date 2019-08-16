ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Японии бушует тайфун: полсотни пострадавших, есть погибший

Новости » Происшествия    16.08.2019 - 09:55
В Японии бушует тайфун: полсотни пострадавших, есть погибший
Иллюстративное фото (gettyimages)

Погиб 82-летний мужчина

В Японии в результате тайфуна "Кроса" погиб один человек, еще полсотни человек получили ранения. Об этом сообщает издание Kyodo.

Указано, что тайфун достиг западной части Японии в четверг.

"Мощный тайфун достиг западной части Японии в четверг, в результате чего погиб один человек и по меньшей мере 50 человек пострадали", - информирует издание.

Сообщается, что жертвой стихии оказался 82-летний мужчина из Ономити, префектура Хиросима. Он упал в море утром в четверг, когда пришвартовывался к причалу.

Кроме того, ранения получили еще 50 человек из 13 префектур страны.

Добавим также, более семи тысяч человек эвакуировали из домов после предупреждения Метеорологического агентства Японии о рекордном количестве осадков, а также оползнях и наводнениях.

Как писало РБК-Украина ранее, власти Японии призвали жителей островов Сикоку и Кюсю к эвакуации из-за надвигающегося тропического шторма "Кроса". Ранее отмечалось, что в результате тайфуна как минимум 14 человек получили незначительные травмы.

Авиа- и железнодорожние компании Японии уже отменили сотни рейсов. Ожидается, что количество отмененных авиарейсов будет расти. Туристов призывают проверять информацию о перелетах.

Напомним, надвигающийся шторм принесет на тихоокеанское побережье западной и восточной Японии сильные ливни.

Добавим также, в ночь с 9 на 10 августа на восток Китая обрушился мощный тайфун. В результате урагана погибло 13 человек, 16 считаются пропавшими без вести, также более 200 домов были разрушены, а более 3,2 тыс. - повреждены.

В Японии готовятся к массовой эвакуации из-за тайфуна К побережью Японии приближается мощный тайфун
Новости Украины погибшиеЯпониятайфун
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь