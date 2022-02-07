Гаджет от Thanko может стать долгожданным аксессуаром для активных пользователей социальных сетей. Он предназначен для использования в качестве дополнительного дисплея для вашего компьютера или же ноутбука.

В то же время аббревиатура TL в названии гаджета означает timeline и переводится как лента новостей.

Фото: в Японии создали уникальный гаджет для мониторинга социальных страниц (thanko.jp)

Устройство подключается к, например, компьютеру, благодаря кабелю HDMI и питается через USB-адаптер.

Характеристики гаджета:

экран с разрешением 400х1280 пикселей;

диагональ - 7,9 дюйма;

размеры - 70 х 280 х 16 мм;

вес - 175 г;

совместимость с Windows и Mac

Стоимость устройства составляет почти 100 долларов.