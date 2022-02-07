У Японії розробили унікальний гаджет для моніторингу соціальних сторінок. Його ціна не перевищує 100 доларів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Tom’s Hardware.
Гаджет від Thanko може стати довгоочікуваним аксесуаром для активних користувачів соціальних мереж. Він призначений для використання в якості додаткового дисплея для вашого комп'ютера або ж ноутбука.
Водночас абревіатура TL у назві гаджету означає timeline та перекладається як стрічка новин.
Фото: у Японії створили унікальний гаджет для моніторингу соціальних сторінок (thanko.jp)
Пристрій підключається до, наприклад, комп'ютера, завдяки кабелю HDMI й живиться через USB-адаптер.
Вартість пристрою становить майже 100 доларів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про трекер для тварин ZooZy, який нещодавно презентували в Україні.