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У Японії створили унікальний гаджет для моніторингу соціальних сторінок

Автор: Сергій Пишкін

У Японії розробили унікальний гаджет для моніторингу соціальних сторінок. Його ціна не перевищує 100 доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Tom’s Hardware.

Гаджет від Thanko може стати довгоочікуваним аксесуаром для активних користувачів соціальних мереж. Він призначений для використання в якості додаткового дисплея для вашого комп'ютера або ж ноутбука.

Водночас абревіатура TL у назві гаджету означає timeline та перекладається як стрічка новин.

Фото: у Японії створили унікальний гаджет для моніторингу соціальних сторінок (thanko.jp)

Пристрій підключається до, наприклад, комп'ютера, завдяки кабелю HDMI й живиться через USB-адаптер.

Характеристики гаджету:

  • екран з роздільною здатністю 400х1280 пікселів;
  • діагональ - 7,9 дюйма;
  • розміри - 70 х 280 х 16 мм;
  • вага - 175 г;
  • сумісність з Windows та Mac

Вартість пристрою становить майже 100 доларів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про трекер для тварин ZooZy, який нещодавно презентували в Україні.

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Японія