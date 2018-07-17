В Японии в результате жары погибли 14 человек

Тысячи человек попали в больницы с недомоганиями из-за жары

В результате сильной жары в Японии по крайней мере 14 человек погибли за три дня выходных, передает агентство Reuters.

Также указано, что тысячи человек попали в больницы с недомоганиями из-за жары. Указано, что температура поднималась выше 39 градусов в префектуре Гифу в национальный праздник - День моря, который прошел 16 июля.

Так, в этот день в Токио было 34 градуса. В целом в более 200 регионах страны температура достигала отметки в 35 градусов.

Указано, что зной мешает бороться с последствиями наводнений. В префектуре Хиросима сложились особенно тяжелые условия, там продолжаются поиски пропавших без вести и расчистка завалов.

Отметим, что ливни и наводнения начались в Японии 7 июля и затронули 15 префектур, в связи с чем правительство страны распространило предписания об эвакуации 5,9 млн японцев.

Напомним, 15 июля сообщалось, что в результате аномальной жары в Японии погибли по меньшей мере 5 человек, свыше 1,5 тысяч - госпитализированы в медицинские учреждения.

Отмечалось, что жертвами стали жители пяти префектур, в частности и Хиросимы, где температура достигала 37,4 градуса. В Осаке госпитализированы 156 человек.