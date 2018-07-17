У Японії у результаті спеки загинули 14 людей

Тисячі людей потрапили до лікарень з недугами через спеку

У результаті сильної спеки у Японії принаймні 14 людей загинули за три дні вихідних, передає агентство Reuters.

Також зазначено, що тисячі людей потрапили до лікарень з недугами через спеку. Зазначено, що температура піднімалася вище 39 градусів у префектурі Гіфу в національне свято - День моря, який пройшов 16 липня.

Так, у цей день у Токіо було 34 градуси. В цілому в понад 200 регіонах країни температура досягала позначки в 35 градусів.

Зазначено, що спека заважає боротися з наслідками повеней. У префектурі Хіросіма склалися особливо важкі умови, там тривають пошуки зниклих безвісти і розчищення завалів.

Відзначимо, що зливи і повені почалися в Японії 7 липня і торкнулися 15 префектур, у зв'язку з чим уряд країни розповсюдив приписи про евакуацію 5,9 млн японців.

Нагадаємо, 15 липня повідомлялося, що в результаті аномальної спеки в Японії загинули щонайменше 5 осіб, понад 1,5 тисячі - госпіталізовані до медичних установ.

Зазначалося, що жертвами стали жителі п'яти префектур, зокрема і Хіросіми, де температура сягала 37,4 градуса. В Осаці госпіталізовані 156 осіб.