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Землетрясение в Японии: остановлено движение поездов, эвакуируют тысячи людей

Новина українською → Токио, Суббота 20 марта 2021 12:45
Землетрясение в Японии: остановлено движение поездов, эвакуируют тысячи людей Фото: землетрясение (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

В Японии произошло землетрясение силой 7,2. В связи с этим приостановлено движение скоростных поездов.

Об этом сообщает The Japan Times.

Власти попросили эвакуироваться почти 7 тысяч человек после землетрясения на северо-востоке Японии.

Предупреждение об угрозе цунами после землетрясения на северо-востоке Японии снято.

Как сообщает, землетрясение не вызвало внештатных ситуаций на АЭС. В частности, подземные толчки не повлияли на ситуацию на аварийной станции "Фукусима-1".

Также никаких изменений не зафиксировано на станции "Онагава" в префектуре Мияги и "Токай-2" в Ибараки. Все реакторы на этих АЭС в настоящее время остановлены.

Напомним, в феврале этого года в Японии зафиксировали мощное землетрясение неподалеку префектуры Фукусима. Это землетрясение могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года, эпицентр которого был приблизительно в том же месте.

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