Землетрясение в Японии: остановлено движение поездов, эвакуируют тысячи людей
В Японии произошло землетрясение силой 7,2. В связи с этим приостановлено движение скоростных поездов.
Об этом сообщает The Japan Times.
Власти попросили эвакуироваться почти 7 тысяч человек после землетрясения на северо-востоке Японии.
Предупреждение об угрозе цунами после землетрясения на северо-востоке Японии снято.
Как сообщает, землетрясение не вызвало внештатных ситуаций на АЭС. В частности, подземные толчки не повлияли на ситуацию на аварийной станции "Фукусима-1".
Также никаких изменений не зафиксировано на станции "Онагава" в префектуре Мияги и "Токай-2" в Ибараки. Все реакторы на этих АЭС в настоящее время остановлены.
Напомним, в феврале этого года в Японии зафиксировали мощное землетрясение неподалеку префектуры Фукусима. Это землетрясение могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года, эпицентр которого был приблизительно в том же месте.