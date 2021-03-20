В Японії в результаті землетрусу постраждали семеро людей

В результаті землетрусу в Японії постраждали сім осіб. Травми носять легкий характер, загрози для життя немає.

Крім того, в деяких районах зникла електроенергія і була припинена робота швидкісних поїздів.

Велика частина потерпілих - літні люди, поранення вони отримали при падінні або вдарившись об впала меблі.

Нагадаємо, сьогодні у Японії стався замлетрясение магнітудою 7,2 за шкалою Ріхтера. У префектурі Міягі сила землетрусу склала 7 балів. Була оголошена загроза цунамі.

Крім того, влада евакуювала майже 7 тисяч осіб з-за потужного землетрусу. Відзначається, що підземні поштовхи не вплинули на ситуацію на аварійній станції "Фукусіма-1".

Раніше повідомлялося, що в лютому цього року в Японії зафіксували потужний землетрус неподалік від префектури Фукусіма. Це землетрус могло бути афтершоком великого землетрусу 2011 року, епіцентр якого був приблизно в тому ж місці.