ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Японії в результаті землетрусу постраждали семеро людей

Новость на русском → Токіо, Субота 20 березня 2021 21:39
В Японії в результаті землетрусу постраждали семеро людей Фото: землетрус (flickr.com/eyrephotographyaustralia)
Автор: РБК-Україна

В результаті землетрусу в Японії постраждали сім осіб. Травми носять легкий характер, загрози для життя немає.

Про це повідомляє KATC.

Велика частина потерпілих - літні люди, поранення вони отримали при падінні або вдарившись об впала меблі.

Крім того, в деяких районах зникла електроенергія і була припинена робота швидкісних поїздів.

Нагадаємо, сьогодні у Японії стався замлетрясение магнітудою 7,2 за шкалою Ріхтера. У префектурі Міягі сила землетрусу склала 7 балів. Була оголошена загроза цунамі.

Крім того, влада евакуювала майже 7 тисяч осіб з-за потужного землетрусу. Відзначається, що підземні поштовхи не вплинули на ситуацію на аварійній станції "Фукусіма-1".

Раніше повідомлялося, що в лютому цього року в Японії зафіксували потужний землетрус неподалік від префектури Фукусіма. Це землетрус могло бути афтершоком великого землетрусу 2011 року, епіцентр якого був приблизно в тому ж місці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Японія землетрус
NEWS
На Донеччині в результаті обстрілу загинув військовий
На Донеччині в результаті обстрілу загинув військовий
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні