Количество пострадавших в результате землетрясения в Японии превысило 100 человек

Количество пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 104 человек. Среди них несколько человек получили переломы, однако о смертельных случаях не сообщалось.

Об этом пишет Reuters .

Землетрясение силой 7,3 балла произошло незадолго до полуночи субботы. Чрезвычайное происшествие произошло в том же районе, и землетрясение на Фукусиме 2001 года.

Подземные толчки сотрясли здания в столице Японии Токио за сотни километров. На обширной полосе северо-востока страны остановились поезда.

Сотни тысяч зданий остались без электричества. Кроме того, несколько тысяч домохозяйств остались без воды.