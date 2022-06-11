У Японії вирішили підготуватися до "українського сценарію": що робитимуть

Японія має намір збільшувати оборонний бюджет. В країні вважають, що ситуація, подібна до російського вторгнення в Україну, може повторитися і в Східній Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на азіатському саміті з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі міністр оборони Японії Кіші Нобуо, пише NHK .

Він охарактеризував військову агресію Росії як насильницький акт, який створює загрозу ядерної зброї та намагається в односторонньому порядку змінити статус-кво, використовуючи величезну військову міць.

За його словами, вторгнення Росії нагадало йому про "жахливий факт" існування країни, яка вдається до таких насильницьких дій.

Кіші вказав на занепокоєння, що розділяється міжнародною спільнотою, щодо потенційної небезпеки чогось подібного до вторгнення в Україну, що відбувається в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Голова Міноборони запевнив, що Японія стоїть на передовій, щоб захистити міжнародний порядок, основний на правилах.

Кіші сказав, що він домагатиметься перегляду стратегії національної безпеки, щоб зробити рішучі кроки для посилення оборони своєї країни. Він сказав, що це частина зусиль Японії щодо самодопомоги, спрямованих на те, щоб закріпити свій шлях пацифістської нації.