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У Японії вирішили підготуватися до "українського сценарію": що робитимуть

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Японія, Субота 11 червня 2022 15:35
У Японії вирішили підготуватися до "українського сценарію": що робитимуть Фото: міністр оборони Японії Кіші Нобуо (NHK)
Автор: Наталія Гурковська

Японія має намір збільшувати оборонний бюджет. В країні вважають, що ситуація, подібна до російського вторгнення в Україну, може повторитися і в Східній Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на азіатському саміті з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі міністр оборони Японії Кіші Нобуо, пише NHK.

Він охарактеризував військову агресію Росії як насильницький акт, який створює загрозу ядерної зброї та намагається в односторонньому порядку змінити статус-кво, використовуючи величезну військову міць.

За його словами, вторгнення Росії нагадало йому про "жахливий факт" існування країни, яка вдається до таких насильницьких дій.

Кіші вказав на занепокоєння, що розділяється міжнародною спільнотою, щодо потенційної небезпеки чогось подібного до вторгнення в Україну, що відбувається в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Голова Міноборони запевнив, що Японія стоїть на передовій, щоб захистити міжнародний порядок, основний на правилах.

Кіші сказав, що він домагатиметься перегляду стратегії національної безпеки, щоб зробити рішучі кроки для посилення оборони своєї країни. Він сказав, що це частина зусиль Японії щодо самодопомоги, спрямованих на те, щоб закріпити свій шлях пацифістської нації.

Нагадаємо, 10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін почне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність.

Раніше ми повідомляли, що військові стратеги Тайваню вивчають опір України і відсіч військам Росії, для удосконалення власної бойової тактики на випадок, якщо Китай почне силове захоплення острова.

А на Тайвані масово почали вчитися стріляти, бо бояться, що Китай може повторити "подвиг" Росії в Україні та напасти на півострів, вважаючи його "своїм".

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