На Тайване боятся вторжения Китая из-за войны в Украине: как готовятся
На Тайване массово начали учиться стрелять, поскольку боятся, что Китай может повторить "подвиг" России в Украине и напасть на полуостров, считая его "своим".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Все больше и больше людей приезжают, чтобы принять участие в стрельбе", - сказал Макс Чан, исполнительный директор тира, расположенного в пригороде столицы Тайбэя.
По его словам, некоторые из тех, кто пришел на стрельбище в этом году, раньше не держали в руках оружие. Причем число желающих научиться держать в руках оружие "утроилось или учетверилось" с начала конфликта в Украине.
Издание пишет, что стрелять учатся все без исключения, начиная от экскурсоводов до мастеров татуажа.
Напомним, Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией и намерен ее вернуть в свой состав.
Ранее мы сообщали, что военные стратеги Тайваня изучают сопротивление Украины и отпор войскам России, для усовершенствования собственной боевой тактики на случай, если Китай начнет силовой захват острова.
В то же время Соединенные Штаты готовы применить силу для защиты Тайваня. Президент Джо Байден заявил, США поддерживают другие страны, чтобы гарантировать, что Китай не сможет вторгнуться на Тайвань.
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