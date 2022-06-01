На Тайване боятся вторжения Китая из-за войны в Украине: как готовятся

На Тайване массово начали учиться стрелять, поскольку боятся, что Китай может повторить "подвиг" России в Украине и напасть на полуостров, считая его "своим".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Все больше и больше людей приезжают, чтобы принять участие в стрельбе", - сказал Макс Чан, исполнительный директор тира, расположенного в пригороде столицы Тайбэя.

По его словам, некоторые из тех, кто пришел на стрельбище в этом году, раньше не держали в руках оружие. Причем число желающих научиться держать в руках оружие "утроилось или учетверилось" с начала конфликта в Украине.

Издание пишет, что стрелять учатся все без исключения, начиная от экскурсоводов до мастеров татуажа.