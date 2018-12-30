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В Японии произошло землетрясение

Новости » Происшествия    30.12.2018 - 06:04
В Японии произошло землетрясение
Фото: землетрясение (vycherpno.ck.ua)

Землетрясение произошло в Японии на острове Хоккайдо

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии на острове Хоккайдо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 71 км к югу от города Обихиро, очаг стихии залегал на глубине 58,3 км

Как отмечается, эпицентр землетрясения располагался в 71 км к югу от города Обихиро. Очаг стихии залегал на глубине 58,3 км.

Вместе с тем, о разрушениях и пострадавших, а также об угрозе цунами не сообщалось.

Напомним, ранее сообщалось, что на Филлипинах в субботу, 29 декабря, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2.  Землетрясение произошло на острове Минданао на юге Филиппин. Подземные толчки произошли на глубине 49 километров. Вибрации ощущались в радиусе 250 километров.

Как писало РБК-Украина, 28 декабря, в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой до 6,1 возле города Маноквари и столицы индонезийской провинции Западное Папуа на острове Новая Гвинея.

Кроме того, несколько дней назад землетрясение произошло на острове Сицилия.  Количество пострадавших в результате землетрясения на Сицилии выросло до 30 человек.

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