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На Филиппинах произошло мощное землетрясение

Новости » Происшествия    29.12.2018 - 06:15
На Филиппинах произошло мощное землетрясение
Иллюстративное фото (sf.gov)

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на острове Минданао

На Филлипинах в субботу, 29 декабря, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщает РБК-Укаина со ссылкой на геологическую службу США (USGS).

Отмечается, что землетрясение произошло на острове Минданао на юге Филиппин. Подземные толчки произошли на глубине 49 километров. Вибрации ощущались в радиусе 250 километров.

Данных о последствиях землетрясения - разрушениях или жертвах - пока не поступало. Также специалисты изучают возможность цунами вследствие вибраций.

Напомним, в пятницу, 28 декабря, в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой до 6,1 возле города Маноквари и столицы индонезийской провинции Западное Папуа на острове Новая Гвинея.

Кроме того, несколько дней назад землетрясение произошло на острове Сицилия.  Количество пострадавших в результате землетрясения на Сицилии выросло до 30 человек.

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