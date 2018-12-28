Фото: последствия землетрясения в Индонезии (twitter.com/Sutopo_PN)

Землетрясение произошло возле города Маноквари и столицы индонезийской провинции Западное Папуа на острове Новая Гвинея

В пятницу, 28 декабря, в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение произошло возле города Маноквари и столицы индонезийской провинции Западное Папуа на острове Новая Гвинея. Спасатели сообщили, что магнитуда землетрясения составила 6,1. Эпицентр землетрясение был в Южном Маноквари и в Маноквари.

"Некоторые из местных жителей запаниковали и оставили свои дома. Некоторые собрались в поле", - добавил он.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины рекомендует воздержаться от поездок в Индонезию, особенно от посещения территорий, которые оказались в зоне стихийного бедствия. По последним данным из-за цунами в Индонезии погибли 429 человек.

Отметим, мощное цунами обрушилось на берега Индонезии 22 декабря. Предполагается, что цунами спровоцировало извержение вулкана Анак Кракатау. В наибольшей степени пострадал регион Пандегланг провинции Бантен на острове Ява, который включает в себя национальный парк Уджунг-Кулон и популярные пляжи. От волны пострадали сотни домов, гостиниц и других построек.