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В Японії стався землетрус

Новини » Надзвичайні події    30.12.2018 - 06:04
В Японії стався землетрус
Фото: землетрус (vycherpno.ck.ua)

Землетрус стався в Японії на острові Хоккайдо

Землетрус магнітудою 5,5 стався в Японії на острові Хоккайдо. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Геологічну службу США.

Повідомляється, що епіцентр землетрусу розташовувався в 71 км на південь від міста Обіхіро, осередок стихії залягав на глибині 58,3 км

Як наголошується, епіцентр землетрусу розташовувався в 71 км на південь від міста Обіхіро. Осередок стихії залягав на глибині 58,3 км.

Разом з тим, про руйнування і постраждалих, а також про загрозу цунамі не повідомлялося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Філіппінах в суботу, 29 грудня, стався потужний землетрус магнітудою 7,2. Землетрус стався на острові Мінданао на півдні Філіппін. Підземні поштовхи сталися на глибині 49 кілометрів. Вібрації відчувалися в радіусі 250 кілометрів.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 грудня, в Індонезії стався потужний землетрус магнітудою до 6,1 біля міста Манокварі і столиці індонезійської провінції Західне Папуа на острові Нова Гвінея.

Крім того, кілька днів тому землетрус стався на острові Сицилія. Кількість постраждалих в результаті землетрусу на Сицилії зросла до 30 осіб.

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