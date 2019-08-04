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В Японии произошло сильное землетрясение

Новости » Происшествия    04.08.2019 - 20:23
В Японии произошло сильное землетрясение
Иллюстративное фото (digitalgov.gov)

В префектуре Фукусима произошло землетрясение магнитудой 6,4

В японской префектуре Фукусима произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan Times.

Сообщается, что эпицентр землетрясения, которое началось около 7:25 по местному времени, находился на глубине 45 километров. Отмечается, что толчки также ощущались в Токио в 250 километрах от эпицентра.

При этом, как сообщает издание, предупреждение о цунами объявлено не было. Пока отсутствует информация о серьезных повреждениях, материальном ущербе или человеческих жертвах.

Напомним, ранее в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр землетрясения находился неподалеку от восточного побережья префектуры Чиба на глубине 60 км.

Добавим, что у берегов Японии во вторник, 18 июня, из-за землетрясения магнитудой 6,8 баллов образовалось цунами высотой около 1 м. По меньшей мере 21 человек пострадал в Японии в результате сильного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло во вторник вечером в Японском море рядом с префектурой Ямагата. Большинство пострадавших - пожилые люди, которые получили различные травмы в результате падений из-за подземных толчков. 

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