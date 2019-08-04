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В Японії стався сильний землетрус

Новини » Надзвичайні події    04.08.2019 - 20:23
В Японії стався сильний землетрус
Ілюстративне фото (digitalgov.gov)

У префектурі Фукусіма стався землетрус магнітудою 6,4

В японській префектурі Фукусіма стався землетрус магнітудою 6,4. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan Times.

Повідомляється, що епіцентр землетрусу, яке почалося близько 7:25 за місцевим часом, знаходився на глибині 45 кілометрів. Відзначається, що поштовхи також відчувалися в Токіо в 250 кілометрах від епіцентру.

При цьому, як повідомляє видання, попередження про цунамі оголошено не було. Поки що відсутня інформація про серйозних пошкодженнях, матеріальний збиток або людських жертв.

Нагадаємо, раніше в Японії стався землетрус магнітудою 5,3. Епіцентр землетрусу знаходився неподалік від східного узбережжя префектури Чіба на глибині 60 км.

Додамо, що біля берегів Японії у вівторок, 18 червня, з-за землетрусу магнітудою 6,8 балів утворилося цунамі заввишки близько 1 м. Щонайменше 21 людина постраждала в Японії в результаті сильного землетрусу магнітудою 6,7, яке відбулося у вівторок ввечері в Японському морі поруч з префектурою Ямагата. Більшість постраждалих - літні люди, які отримали різні травми в результаті падінь через підземних поштовхів.

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