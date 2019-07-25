В Японии произошло сильное землетрясение

Иллюстративное фото (digitalgov.gov)

Пока информация о разрушениях или пострадавших не поступала

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Метеорологическую службу Японии.

Как отмечается, эпицентр землетрясения находился неподалеку от восточного побережья префектуры Чиба на глубине 60 км.

В настоящее время информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Метеослужба также не делала официального предупреждения об угрозе цунами.

Напомним, неделю назад Евро-Средиземноморский институт информировал, что в Афинах произошло землетрясение магнитудой 5,3. Тогда пострадали четыре человека.

Также 14 июля в Австралии вблизи пляжного курорта Брум произошло мощное землетрясение магнитудой в 6,9 баллов. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 33 км, почти в 203 км от побережья курортного города Брум, что на западе Австралии.

Кроме того, в штате Калифорния (США) в течение 4 и 5 июля произошло сразу два мощных землетрясения. Эпицентры подземных толчков находились в пустыне Мохаве, что на юге американского штата. В результате землетрясений пострадали 15 человек.