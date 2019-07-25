ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Японии произошло сильное землетрясение

Новости » Происшествия    25.07.2019 - 09:16
В Японии произошло сильное землетрясение
Иллюстративное фото (digitalgov.gov)

Пока информация о разрушениях или пострадавших не поступала

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Метеорологическую службу Японии.

Как отмечается, эпицентр землетрясения находился неподалеку от восточного побережья префектуры Чиба на глубине 60 км.

В настоящее время информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Метеослужба также не делала официального предупреждения об угрозе цунами.

Напомним, неделю назад Евро-Средиземноморский институт информировал, что в Афинах произошло землетрясение магнитудой 5,3. Тогда пострадали четыре человека.

Также 14 июля в Австралии вблизи пляжного курорта Брум произошло мощное землетрясение магнитудой в 6,9 баллов. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 33 км, почти в 203 км от побережья курортного города Брум, что на западе Австралии.

Кроме того, в штате Калифорния (США) в течение 4 и 5 июля произошло сразу два мощных землетрясения. Эпицентры подземных толчков находились в пустыне Мохаве, что на юге американского штата. В результате землетрясений пострадали 15 человек.

В Афинах произошло сильное землетрясение Число жертв пожара в Японии превысило 30
Новости Украины Японияземлетрясение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь