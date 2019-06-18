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У берегов Японии землетрясение спровоцировало цунами

Новости » Происшествия    18.06.2019 - 18:48
У берегов Японии землетрясение спровоцировало цунами
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В Японии обесточены более 9 тысяч домов

У берегов Японии во вторник, 18 июня, из-за землетрясения магнитудой 6,8 баллов образовалось цунами высотой около 1 м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NHK.

Как сообщается, землетрясение, которое спровоцировало цунами, произошло у северного побережья японского острова Хонсю. Цунами высотой в 1 м было зафиксировано в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава.

Отмечается, что землетрясение привело к обесточиванию нескольких районов на севере Японии. Около 6 тысяч домов в префектуре Ямагата и 3,2 тыс. в префектуре Ниигата остались без электроэнергии.

Кроме того, восточно-японская железнодорожная компания сообщила о частичном приостановлении работы скоростных поездов, которые соединяют Токио с префектурами Аомори и Ниигата.

Напомним, 16 июня в Тихом океане были зафиксированы два сильных землетрясения. Одно землетрясение магнитудой в 7,2 балла произошло у берегов Новой Зеландии, еще одно землетрясение было зафиксировано вблизи островного королевства Тонга. Мощность второго землетрясения достигала 6,1 балла.

РБК-Украина писало, что 3 июня в Турции недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,6 балов, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 7 километров, разрушений не зафиксировано.

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