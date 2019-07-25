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У Японії стався сильний землетрус

Новини » Надзвичайні події    25.07.2019 - 09:09
У Японії стався сильний землетрус
Ілюстративне фото (digitalgov.gov)

Наразі інформації про руйнування чи постраждалих не надходило

У Японії стався землетрус магнітудою 5,3 бали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Метеорологічну службу Японії.

Як зазначається, епіцентр землетрусу знаходився неподалік від східного узбережжя префектури Чіба на глибині 60 км.

Наразі інформації про руйнування чи постраждалих не надходило. Метеослужба також не робила офіційного попередження про загрозу цунамі.

Нагадаємо, тиждень тому Євро-Середземноморський інститут інформував, що в Афінах стався землетрус магнітудою 5,3. Тоді постраждали чотири людини.

Також 14 липня в Австралії поблизу пляжного курорту Брум стався потужний землетрус магнітудою у 6,9 балів. Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 33 км, майже в 203 км від узбережжя курортного міста Брум, що на заході Австралії.

Як писало РБК-Україна раніше, в американському штаті Каліфорнія протягом 4 і 5 липня сталося відразу два потужних землетруси. Епіцентри підземних поштовхів знаходилися у пустелі Мохаве, що на півдні американського штату. В результаті землетрусів постраждали 15 осіб. Влада оголосила надзвичайний стан.

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