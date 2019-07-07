ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Калифорнии объявили чрезвычайное положение после второго землетрясения

Новости » Происшествия    07.07.2019 - 00:58
В Калифорнии объявили чрезвычайное положение после второго землетрясения
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Губернатор призывает быть готовым к еще одном землетрясении

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в штате после второго мощного землетрясения. Об этом пишет The Guardian.

Жителей штата призывают быть осторожными и готовиться к возможным новым толчкам.

"Благодарен всем, кто неустанно работает над восстановлением в течение ночи и сегодня утром. Мы должны быть готовы к следующему землетрясению", - сказал губернатор.

Ньюсом также попросил президента подписать соответствующую декларацию, которая позволила бы выделить федеральные средства на поддержку пострадавших общин.

Ранее сообщалось, что ночью в пятницу, 5 июля, в южных районах Калифорнии (США) произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,1 баллов.

РБК-Украина писало, что в Калифорнии в четверг, 4 июля, в пустыне Мохаве, примерно в 240 км к северо-востоку от Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 6,4 баллов. В результате землетрясения пострадали 15 человек. Власти штата объявили чрезвычайное положение.

В США произошло мощное землетрясение У берегов Канады произошло сильное землетрясение
Новости Украины землетрясениеКалифорния
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь