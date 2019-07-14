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В Австралии вблизи курорта произошло мощное землетрясение

Новости » Происшествия    14.07.2019 - 10:24
В Австралии вблизи курорта произошло мощное землетрясение
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Мощность землетрясения достигала 6,9 баллов

В Австралии вблизи пляжного курорта Брум произошло мощное землетрясение магнитудой в 6,9 баллов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным станции геологических исследований США, землетрясение произошло в воскресенье, 14 июля. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 33 км, почти в 203 км от побережья курортного города Брум, что на западе Австралии.

Отмечается, что пока информации о повреждениях, жертвах или пострадавших в результате землетрясения не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния в течение 4 и 5 июля произошло сразу два мощных землетрясения. Эпицентры подземных толчков находились в пустыне Мохаве, что на юге американского штата. В результате землетрясений пострадали 15 человек. Власти объявили чрезвычайное положение.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что у берегов Канады произошло сильное землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр толчков залегал на глубине около 10 км в 225 км от города Порт-Харди.

Кроме того, 16 июня в Тихом океане были зафиксированы два сильных землетрясения. Одно землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло у берегов Новой Зеландии, еще одно землетрясение было зафиксировано вблизи островного королевства Тонга. Мощность второго землетрясения достигала 6,1 баллов.

В США произошло мощное землетрясение В Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2
Новости Украины землетрясениеАвстралия
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