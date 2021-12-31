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В Японии произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа. Уничтожат 130 тысяч птиц

Автор: Мария Кучерявец

В японской префектуре Эхимэ на острове Сикоку местные власти заявили о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на ферме. В результате чего уничтожат около 130 тысяч кур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

"Вспышка высокопатогенным вирусом типа H5N1 была обнаружена на одной из птицеферм. Все выращенные в нем куры будут ликвидированы. К работам привлечены 260 человек", - говорится в сообщении.

Указано, что в радиусе трех километров вокруг фермы уже ввели санитарную зону и организовали пункты дезинфекции.

Отмечено, что в течение последних четырех месяцев из-за вспышек птичьего гриппа в Японии уже уничтожено уже около 400 тысяч кур.

Напомним, недавно в Израиле из-за смертельного вируса птичьего гриппа H5N1 уничтожили сотни тысяч птиц.

Добавим, также птичий грипп также обнаружили в Южной Корее. Там заразились 10 тысяч уток.

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ЯпонияГрипп