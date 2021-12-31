В Японии произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа. Уничтожат 130 тысяч птиц

В японской префектуре Эхимэ на острове Сикоку местные власти заявили о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на ферме. В результате чего уничтожат около 130 тысяч кур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.
"Вспышка высокопатогенным вирусом типа H5N1 была обнаружена на одной из птицеферм. Все выращенные в нем куры будут ликвидированы. К работам привлечены 260 человек", - говорится в сообщении.
Указано, что в радиусе трех километров вокруг фермы уже ввели санитарную зону и организовали пункты дезинфекции.
Отмечено, что в течение последних четырех месяцев из-за вспышек птичьего гриппа в Японии уже уничтожено уже около 400 тысяч кур.
Напомним, недавно в Израиле из-за смертельного вируса птичьего гриппа H5N1 уничтожили сотни тысяч птиц.
Добавим, также птичий грипп также обнаружили в Южной Корее. Там заразились 10 тысяч уток.