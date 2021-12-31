В Японии произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа. Уничтожат 130 тысяч птиц

"Вспышка высокопатогенным вирусом типа H5N1 была обнаружена на одной из птицеферм. Все выращенные в нем куры будут ликвидированы. К работам привлечены 260 человек", - говорится в сообщении.

Указано, что в радиусе трех километров вокруг фермы уже ввели санитарную зону и организовали пункты дезинфекции.

Отмечено, что в течение последних четырех месяцев из-за вспышек птичьего гриппа в Японии уже уничтожено уже около 400 тысяч кур.