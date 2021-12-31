У Японії стався спалах високопатогенного пташиного грипу. Знищать 130 тисяч птахів

"Спалах високопатогенним вірусом типу H5N1 було виявлено на одній із птахоферм. Усі вирощені у ньому кури будуть ліквідовані. До робіт залучено 260 осіб", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що в радіусі трьох кілометрів навколо ферми вже запровадили санітарну зону та організували пункти дезінфекції.

Зазначено, що протягом останніх чотирьох місяців через спалахи пташиного грипу в Японії вже знищено вже близько 400 тисяч курей.