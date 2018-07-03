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Интервью

В Японии перестанут считать биткоин платежным средством

НовостиФинансы    03.07.2018 - 11:19
Фото: биткоины (РБК-Украина)
Фото: биткоины (РБК-Украина)

Криптовалюту будут рассматриваться как финансовый продукт

Криптовалютные торговые площадки Японии будут регулироваться в соответствии с Законом о финансовых инструментах и биржах, то есть, биткоины будут рассматриваться как финансовый продукт. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на местное издание Sankei.

Как сообщается, Агентство финансовых услуг Японии (FSA) планирует изменить правовую базу, чтобы "сделать отрасль цифровых денег более прозрачной и безопасной".

Отметим, на данный момент в Японии криптовалюты считаются платежным средством.

Как сообщается, в связи с изменением законодательства, они станут рассматриваться как финансовый продукт.

Также отмечается, что биржи будут обязаны усилить защиту клиентов и хранить их средства отдельно от собственных.

"В стране появится возможность выпуска деривативов на биткоин и другие монеты", - пишет издание.

Напомним, ранее у токийской криптовалютной биржи Coincheck похитили более 500 млн токенов NEM (XEM) на общую сумму около 58 млрд иен или 534,8 млн долларов.

Также сообщалось, что в результате хакерских атак были похищены более 10% средств, привлеченных организаторами первичных размещений токенов криптовалют (Initial Coin Offering, ICO).

Позже, в январе 2018 года Агентство по финансовым услугам (FSA) Японии заявляло о проверке всех операций с криптовалютами и приказало Coincheck увеличить свои усилия.

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Теги публикации: Япония, валюта, биткоин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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