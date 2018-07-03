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В Японії перестануть вважати біткоін платіжним засобом

НовиниФінанси    03.07.2018 - 11:19
Фото: біткоіни (РБК-Україна)
Фото: біткоіни (РБК-Україна)

Криптовалюту будуть розглядатися як фінансовий продукт

Криптовалютні торгові майданчики Японії будуть регулюватися відповідно до Закону про фінансові інструменти та біржі, тобто, біткоіни будуть розглядатися як фінансовий продукт. Про це повідомляє Cointelegraph з посиланням на місцеве видання Sankei.

Як повідомляється, Агентство фінансових послуг Японії (FSA) планує змінити правову базу, щоб "зробити галузь цифрових грошей більш прозорою і безпечною".

Відзначимо, на даний момент в Японії криптовалюти вважаються платіжним засобом.

Як повідомляється, у зв'язку зі зміною законодавства, вони стануть розглядатися як фінансовий продукт.

Також зазначається, що біржі будуть зобов'язані посилити захист клієнтів і зберігати їх окремо від власних.

"В країні з'явиться можливість випуску деривативів на біткоін і інші монети", - пише видання.

Нагадаємо, раніше у токійській криптовалютной біржі Coincheck викрали понад 500 млн токенів NEM (XEM) на загальну суму близько 58 млрд ієн або 534,8 млн доларів.

Також повідомлялося, що в результаті хакерських атак було викрадено більше 10% коштів, залучених організаторами первинних розміщень токенів криптовалют (Initial Coin Offering, ICO).

Пізніше, в січні 2018 року Агентство з фінансових послуг (FSA) Японії заявляло про перевірку усіх операцій з криптовалютами і наказало Coincheck збільшити свої зусилля.

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Теги публікації: Японія, валюта, біткоін  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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