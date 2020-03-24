В Японии опровергли информацию о переносе Олимпиады 2020

Международный олимпийский комитет (МОК) не принимал решения об изменении сроков проведения летних Олимпийских игр в Токио. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, сообщает "Санкэй симбун".

Отметим, в понедельник член МОК Ричард Паунд сказал, что организация решила перенести сроки Олимпиады.

"В настоящее время решения нет", - сказал Суга.

Добавим, официальный старт грядущей Олимпиады назначен на 24 июля. Игры должны продлиться до 9 августа.

Также вчера Олимпийский комитет Японии, впервые допустил возможность переноса летней Олимпиады-2020 из-за распространения коронавируса. Перенести мероприятие могут на несколько месяцев или, скорее всего, на год.

Напомним, Австралия и Канада отказались от отправки своих спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио, если они состоятся летом 2020 года.

Также Организационный комитет "Токио-2020" приступил к разработке альтернативных сценариев проведения Олимпийских игр 2020 из-за угрозы распространения коронавируса.