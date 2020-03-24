В Японії спростували інформацію про перенесення Олімпіади 2020

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не приймав рішення про зміну строків проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо. Про це заявив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Есихиде Суга, повідомляє "Санкей сімбун".

Зазначимо, у понеділок член МОК Річард Паунд сказав, що організація вирішила перенести терміни Олімпіади.

"В даний час рішення немає", - сказав Суга.

Додамо, офіційний старт прийдешньої Олімпіади призначений на 24 липня. Ігри триватимуть до 9 серпня.

Також вчора Олімпійський комітет Японії, вперше допустив можливість перенесення літньої Олімпіади-2020 через поширення коронавірусу. Перенести захід можуть на кілька місяців або, швидше за все, на рік.

Нагадаємо, Австралія та Канада відмовилися від відправки своїх спортсменів на літні Олімпійські ігри в Токіо, якщо вони відбудуться влітку 2020 року.

Також Організаційний комітет "Токіо-2020" приступив до розробки альтернативних сценаріїв проведення Олімпійських ігор 2020 через загрозу поширення коронавірусу.