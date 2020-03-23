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Олимпийский комитет Японии допустил возможность переноса Олимпиады-2020

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 14:59
Олимпийский комитет Японии допустил возможность переноса Олимпиады-2020
Иллюстративное фото (facebook.com/olympics)

Глава японского Олимпийского комитета прокомментировал ситуацию с проведением Олимпиады-2020

Сегодня, 23 марта, Олимпийский комитет Японии, впервые допустил возможность переноса летней Олимпиады-2020 из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Глава японского Олимпийского комитета Ясухиро Ямашита на прес-конференции прокомментировал ситуацию с проведением Олимпиады-2020, которая должна была состояться в Токио с 24 июля до 9 августа.

"Под углом зрения безопасности спортсменов и спортсменок, мы пришли к тому этапу, когда не можем не рассмотреть и такой вариант, как перенос Олимпийских игр", - сказал Ямашиту.

Также он добавил и то, что затянувшийся перенос Олимпийских игр является невыгодным, поскольку участникам соревнований придется снова участвовать в квалификационных соревнованиях.

Как сообщается, Международный олимпийский комитет одобрил возможный перенос Олимпиады-2020, дав местному комитету четыре недели для рассмотрения этого вопроса. Перенести мероприятие могут на несколько месяцев или, скорее всего, на год.

Напомним, сразу две страны, Австралия и Канада, отказались от отправки своих спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио, если они состоятся летом 2020 года.

Также Организационный комитет "Токио-2020" приступил к разработке альтернативных сценариев проведения Олимпийских игр 2020 из-за угрозы распространения коронавируса.

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