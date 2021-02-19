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В Японии обнаружили новую мутацию коронавируса

Новина українською → Токио, Пятница 19 февраля 2021 17:43
В Японии обнаружили новую мутацию коронавируса Фото: лаборатория (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Японии зафиксировали новую мутацию коронавируса. Она отличается от штаммов, ранее появившихся в стране из Великобритании, ЮАР и Бразилии.

Об этом сообщает The Japan Times.

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что 91 случай заражения новым штаммом коронавируса был обнаружен в регионе Канто на востоке Японии, еще два случая заражения были обнаружены на карантинном пункте в аэропорту.

Национальный институт инфекционных заболеваний Японии отметил, что новый штамм, вероятно, возник за границей, однако он отличается от других штаммов, которые ранее были обнаружены на территории Японии.

Эксперты опасаются, что новый штамм более устойчив к существующим вакцинам.

Напомним, 14 февраля Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило вакцину от коронавируса компании Pfizer на территории страны.

Кроме того, в Японии 17 января началась массовая вакцинация жителей страны от COVID-19. В первую очередь прививки получат медики, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что власти Японии планирует фактически полностью запретить въезд иностранцев в страну из-за обнаруженных в мире новых мутаций коронавируса.

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