В Японии со следующей недели начинается массовая вакцинация
В Японии со следующей недели начинается массовая вакцинация жителей страны против COVID-19. В первую очередь прививку получат медики, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.
Об этом сообщает NHK.
Как сообщается, первой разрешение на использование в стране должна получить вакцина американской компании Pfizer.
"Мы начнем ставить прививки в середине следующей недели после подтверждения эффективности и безопасности препарата. Нам потребуется сотрудничество местных органов власти, врачей и медсестер, ответственных за процесс", - заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.
Сначала инъекции получат медработники. А примерно в апреле вакцинировать начнут пожилых граждан Японии. После них уколы будут сделаны людям с хроническими заболеваниями.
Напомним, правительство Японии опасается того, что в стране не смогут вакцинировать всех граждан от коронавируса. Причиной тому является недостаток специальных шприцов для препарата Pfizer, которые могут извлекать из флакона все шесть доз.
Также РБК-Украина писало, что власти Японии планируют фактически полностью запретить въезд иностранцев в страну из-за обнаруженных в мире новых мутаций коронавируса.