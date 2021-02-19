У Японії виявили нову мутацію коронавірусу

В Японії зафіксували нову мутацію коронавірусу. Вона відрізняється від штамів, раніше з'явилися в країні з Великобританії, ПАР і Бразилії.

Генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Кацунобу Като заявив, що 91 випадок зараження новим штамом коронавірусу був виявлений в регіоні Канто на сході Японії, ще два випадки зараження були виявлені на карантинному пункті в аеропорту.

Національний інститут інфекційних захворювань Японії зазначив, що новий штам, ймовірно, виник за кордоном, проте він відрізняється від інших штамів, які раніше були виявлені на території Японії.

Експерти побоюються, що новий штам більш стійкий до існуючих вакцин.