В Японии назвали запуск баллистических ракет КНДР "посланием России"

Адмирал утверждает, что без сомнения КНДР хочет послать четкий сигнал администрации президента США Джо Байдена.

"Однако менее обсуждаемая вещь заключается в том, что сегодня проходит южнокорейско-российское мероприятие. Это 30-я годовщина начала дипломатических отношений между Южной Кореей и Россией. Вчера был большой праздник, и министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в Сеуле. Это некий сигнал для России и Южной Кореи", - сказал Кода.

Также он уверен, что эти пуски были только началом, и КНДР может постепенно запустить еще несколько типов ракет.