Япония заявила, что КНДР запустила баллистические ракеты

Министерство обороны Японии заявило в четверг, что Северная Корея, возможно, выпустила две баллистические ракеты. В то же время сообщается, что снаряд не упал на территорию Японии.

Известно, что снаряды, выпущенные с восточного побережья Северной Кореи вскоре после 7 часов утра, вероятно, упали за пределами территории Японии и ее исключительной экономической зоны.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что по крайней мере один снаряд был выпущен в Японское море, но никаких других подробностей больше не известно.

Пуски ракет произошли после того, как правительства США и Южной Кореи заявили, что в минувшие выходные Северная Корея провела испытания системы оружия малой дальности.