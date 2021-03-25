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Япония заявила, что КНДР запустила баллистические ракеты

Новина українською → Четверг 25 марта 2021 01:54
Япония заявила, что КНДР запустила баллистические ракеты Фото: Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Министерство обороны Японии заявило в четверг, что Северная Корея, возможно, выпустила две баллистические ракеты. В то же время сообщается, что снаряд не упал на территорию Японии.

Об этом сообщает KYODO.

Известно, что снаряды, выпущенные с восточного побережья Северной Кореи вскоре после 7 часов утра, вероятно, упали за пределами территории Японии и ее исключительной экономической зоны.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что по крайней мере один снаряд был выпущен в Японское море, но никаких других подробностей больше не известно.

Пуски ракет произошли после того, как правительства США и Южной Кореи заявили, что в минувшие выходные Северная Корея провела испытания системы оружия малой дальности.

Ранее сообщалось, что в эти выходные Северная Корея провела тестовые пуски нескольких ракет малой дальности.

Вскоре президент США Джо Байден отреагировал на запуск ракет в Северной Корее. По его словам, из-за этого "ничего не изменилось".

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