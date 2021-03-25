Запуск ракет Северной Кореей представляет угрозу безопасности в регионе, - премьер Японии

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил в четверг, что Северная Корея выпустила две баллистические ракеты . Такие пуски представляют угрозу безопасности и миру в регионе.

Суга сказал, что он "тщательно обсудит" вопрос Северной Кореи, включая запуски ракет, с президентом США Джо Байденом. Разговор состоится во время визита японского премьера в США в следующем месяце.

В четверг Северная Корея выпустила по крайней мере два снаряда, предположительно баллистических ракет, заявили официальные лица в Южной Корее, Японии и Соединенных Штатах. Это первое подобное испытание, о котором было сообщено с тех пор, как президент США Джо Байден вступил в должность в январе.