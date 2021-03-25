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Запуск ракет Северной Кореей представляет угрозу безопасности в регионе, - премьер Японии

Новина українською → Четверг 25 марта 2021 03:45
Запуск ракет Северной Кореей представляет угрозу безопасности в регионе, - премьер Японии Фото: Есихидэ Суга (Kyodo)
Автор: Инна Собора

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил в четверг, что Северная Корея выпустила две баллистические ракеты. Такие пуски представляют угрозу безопасности и миру в регионе.

Об этом пишет Reuters.

Суга сказал, что он "тщательно обсудит" вопрос Северной Кореи, включая запуски ракет, с президентом США Джо Байденом. Разговор состоится во время визита японского премьера в США в следующем месяце.

В четверг Северная Корея выпустила по крайней мере два снаряда, предположительно баллистических ракет, заявили официальные лица в Южной Корее, Японии и Соединенных Штатах. Это первое подобное испытание, о котором было сообщено с тех пор, как президент США Джо Байден вступил в должность в январе.

Ранее сообщалось, что снаряды, выпущенные с восточного побережья Северной Кореи вскоре после 7 часов утра, вероятно, упали за пределами территории Японии и ее исключительной экономической зоны.

РБК-Украина писало, что в эти выходные Северная Корея провела тестовые пуски нескольких ракет малой дальности. Байден после этого заявил, что "ничего не изменилось".

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